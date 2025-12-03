Tutto facile per l’Inter, 5-1 al Venezia. Qualificazione ai quarti di Coppa Italia
03/12/2025 | 22:55:35
L‘Inter con facilità si sta imponendo sul Venezia (club di Serie B) negli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro. Gara in archivio in pochi minuti. Uno-due devastante. Al 18′ primo gol in nerazzurro per Diouf. Un’azione tutta frutto dell’iniziativa del giovane francese, che prende palla, scarica su Frattesi e parte verso l’area aspettando l’uno-due del compagno che arriva puntualmente. L’ex Lens riceve, calcia in maniera magari non perfetta ma precisa quanto basta per punire Grandi. Al 20′ il 2-0 con una botta devastante di Pio Esposito, primo gol a San Siro per l’attaccante. Al 34′ firma anche Marcus Thuram, anche per lui gol dalla distanza. Venezia ko, Inter con la pratica ormai già chiusa.
Nella ripresa, al 51′ doppietta per Thuram per il 4-0. Colpo di testa dopo un uno due con Frattesi. Al 67′ trova gloria il Venezia con Sagrado, il cui tiro nemmeno troppo pretenzioso viene alzato d Carlos Augusto, la cui deviazione beffa Martinez. Nel finale trova spazio anche Bonny che segna il 5-1 con una conclusione perfetta.
Finisce 5-1 per l’Inter che accede ai quarti di finale.
Foto: sito Inter