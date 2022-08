Tutto facile per l’Inter: 3-0 allo Spezia. Reti di Lautaro, Calhanoglu e Correa

Tutto facile per l’Inter a San Siro con lo Spezia. Gli uomini di Simone Inzaghi tengono il pallino del gioco per tutta la partita, non concedendo nessun occasione ai bianconeri. Ad aprire le marcature è stato Lautaro Martinez che spedisce all’angolino l’ottima sponda di Lukaku. Il raddoppio è arrivato nel secondo tempo con Calhanoglu che coglie un rimpallo e dal limite piazza la palla in buca d’angolo. Il colpo definitivo del ko arriva dal subentrato Correa che, servito da Dzeko, deve solo depositare in rete. Ottima prova dei nerazzurri che vincono e convincono per 3-0 contro lo Spezia.

Foto: Instagram Inter