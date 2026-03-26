Tutto facile per Italia Under 21: poker alla Macedonia del Nord

26/03/2026 | 20:05:00

Netto successo dell’Italia Under 21 di Baldini. Battuta 4-0 la Macedonia del Nord.

Al 3′ Italia in vantaggio. Cross di Bartesaghi, arriva Ndour che insacca di testa la rete degli Azzurri.

Italia che attacca in maniera veemente e ha due chance importanti per il 2-0. Entrambe con Lipani che in pochi minuti centra un palo e la traversa.

Nella ripresa, al 48′, arriva subito il 2-0, stavolta Lipani fa centro con un tiro da fuori. Subito dopo, al 50′, l’Italia cala il tris, con Ekhator, anche qui conclusione da fuori.

Italia che gestisce sul velluto la gara. Al minuto 86′, cala il poker Fini su calcio di rigore.

Successo importante che vede l’Italia salire a 18 punti, gli stessi della Polonia, impegnata domani e quindi può allungare in vetta.

Foto: facebook Genoa