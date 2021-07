Tutto confermato: Alexis Ferrante raggiunge Zeman al Foggia

Arriva l’ufficialità del passaggio di Alexis Ferrante al Foggia. Tramite una nostra indiscrezione del 10 luglio, vi avevamo parlato della possibilità di vedere l’attaccante raggiungere Zeman, per poi confermarvi il 23 luglio del suo approdo in terra pugliese grazie proprio al fascino di ritrovare il tecnico boemo. .

Questo il comunicato del club pugliese:

“Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexis Ferrante.

Attaccante classe 1995 nato a Buenos Aires (Argentina), ma con passaporto italiano, esordisce in serie C a soli 15 anni con il Piacenza, successivamente passa alla Roma dove cresce nelle giovanili, arrivando nel giro della prima squadra, all’epoca agli ordini di Mister Zdenek Zeman.

Dal 2013 viene ceduto in prestito a varie squadre di Lega Pro: nella prima parte del campionato 2013-2014 milita nell’L’Aquila per poi passare a gennaio alla Lumezzane. La stagione successiva, sempre in serie C, la inizia con la Lucchese e la termina con il Savoia, per poi rescindere il contratto con la Roma che ne deteneva ancora il cartellino.

Il neo attaccante rossonero, trascorre due stagioni in Serie D, prima di approdare in serie cadetta, al Brescia prima e al Pisa poi. Nel 2018 viene acquistato dal Pescara che lo gira in prestito in terra marchigiana al Fano. Le ultime due stagioni le trascorre alla Ternana dove riconquista la serie B, vincendo il campionato di Lega-Pro girone C“.

Foto: sito Foggia