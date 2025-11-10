Tutto confermato: Vivarini-Pescara, esonero in arrivo. Valutati due nomi

10/11/2025 | 14:45:24

Indiscrezione confermata. Stamattina avevamo raccontato della posizione fortemente in bilico di Vincenzo Vivarini, fiducia ormai inesistente e decisione imminente del Pescara propenso all’esonero. La decisione è ormai arrivata, la comunicazione porterà l’allenatore a essere sollevato dall’incarico, il penultimo posto in classifica e un rendimento insufficiente hanno fatto la differenza. Adesso il Pescara si prepara a scegliere un nuovo tecnico: mini casting in corso, la decisione non tarderà. In lista c’è Francesco Modesto, che era stato vicino alla Spezia prima che la proprietà virasse su Roberto Donadoni. In corsa anche Giorgio Gorgone, ex centrocampista biancazzurro e reduce dall’esperienza in panchina con la Lucchese. Altri nomi oggi sono più defilati: il Pescara cerca la soluzione per uscire dalla crisi, alla ripresa del campionato di Serie B sarà impegnato a Catanzaro.

Foto: Instagram Vivarini