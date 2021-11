Tutto confermato: Vivarini nuovo allenatore del Catanzaro, è ufficiale

Ora è anche ufficiale, Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Catanzaro.

Vi avevamo raccontato da ieri pomeriggio come Vivarini fosse in pole, nel caso del no di Toscano. Domattina dirigerà il primo allenamento.

Questo è il comunicato ufficiale del club: “L’US Catanzaro comunica di aver trovato l’accordo con mister Vincenzo Vivarini che da domani dirigerà il suo primo allenamento in giallorosso. Il tecnico abruzzese siederà sulla panchina delle Aquile fino a giugno 2023. Assieme a lui è stato ufficializzato il nuovo staff così composto:

allenatore in seconda Andrea Milani;

preparatore atletico Antonio Del Fosco;

allenatore dei portieri: Fabrizio Zambardi.

Vivarini sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, alle ore 18, nella sede sociale di via Gioacchino da Fiore.

📄 | NOTA DEL CLUB Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Catanzaro.#NoiSiamoilCatanzaro #AvantiAquile 🟡🔴https://t.co/O1YfBVvGvs — U.S. Catanzaro 1929 (@USCatanzaro1929) November 30, 2021



