Tutto confermato: Vicario al Cagliari è ufficiale. L’accordo è di quasi due mesi fa

Lo scorso 15 maggio vi avevamo parlato di come il Cagliari avesse trovato un accordo di massima con il Venezia per il trasferimento in Sardegna di Guglielmo Vicario, portiere classe 1996 di proprietà della società lagunare. Tutto confermato: poco fa il Venezia ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo dell’estremo difensore, che ora dovrebbe essere girato al Perugia. Questa la nota: “Venezia FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Cagliari Calcio il diritto alle prestazione sportive del calciatore Guglielmo Vicario. Il club ringrazia Guglielmo per l’impegno e la serietà dimostrata negli anni in cui ha vestito la maglia arancioneroverde e gli augura un futuro pieno di successi personali e professionali”.

Foto Twitter Cagliari