Tutto confermato: Verre è un nuovo giocatore del Verona

Ve lo avevamo raccontato in esclusiva mercoledì 24 luglio, ora è anche ufficiale: Valerio Verre è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il centrocampista arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria dopo aver trascorso la passata stagione a Perugia. Questo il comunicato della società scaligera, che ha così chiuso un’operazione sulla quale si è spesa per settimane: “L’Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del centrocampista Valerio Verre dalla società UC Sampdoria. Il classe 1994 in carriera ha vestito le maglie di Roma, Siena, Palermo, Pescara, Sampdoria e Perugia, e proprio in Umbria nella scorsa stagione è sceso in campo in 36 occasioni andando a segno per 12 volte“.

Foto: twitter ufficiale Hellas Verona