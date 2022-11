Tutto confermato: Venezia, ufficiale l’esonero di Javorcic

Ieri mattina vi avevamo raccontato di Ivan Javorcic sempre più in bilico sulla panchina del Venzia. Adesso è ufficiale: il Venezia ha esonerato il tecnico croato. L’annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club veneto: “IlVenezia FC comunica di aver sollevato Ivan Javorcic dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Con mister Javorcic, sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Alessandro Gamberini e il preparatore atletico Alberto Berselli. Il club desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per la serietà e professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi”. Adesso in orbita Venezia – come vi abbiamo raccontato – ci sono Andrea Soncin e Roberto Stellone.