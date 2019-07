Tutto confermato: ufficiali Corsinelli al Bari e Nannini al Piacenza

Tre giorni fa vi avevamo parlato in esclusiva dello scambio tra Bari e Piacenza: Francesco Corsinelli ai biancorossi, percorso opposto per Cosimo Nannini. Ora è arrivata anche l’ufficialità: a comunicarlo è stata la società pugliese tramite una nota: “La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito dal Piacenza Calcio i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Corsinelli (Viareggio, 21 novembre 1997), Il centrocampista scuola Genoa, da ieri aggregato alla truppa di mister Cornacchini, ha firmato con il Bari un contratto triennale; in carriera ha totalizzato 145 presenze e segnato 6 gol. Contestualmente, la SSC Bari ha ceduto in prestito al Piacenza Calcio i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Cosimo Nannini (Bagno a Ripoli, 4 gennaio 1999). Benvenuto Francesco!”.

Foto Sito Ufficiale Bari