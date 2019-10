Tutto confermato: tra Di Francesco e la Samp è risoluzione

“Il presidente – si legge – Massimo Ferrero e l’UC Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata”, con questa nota la Sampdoria ha annunciato la risoluzione del contratto con Eusebio Di Francesco. Tutto confermato rispetto a quanto riferito nei giorni scorsi.

Foto: Sampdoria Twitter