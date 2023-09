Mattia Tordini, attaccante classe 2002, ha rinnovato con il Lecco fino al 2025 con opzione per un’altra stagione. Gli accordi sono di ieri, come raccontato, il club neo-promosso in Serie B aveva deciso per il prolungamento. E poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del Lecco, Tordini rinnova.

Foto: Lecco logo