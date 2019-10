Tutto confermato: Thiago Motta è il nuovo allenatore del Genoa

L’avevamo anticipato già nella giornata di ieri, adesso il tutto ha acquisito i crismi dell’ufficialità. Thiago Motta sostituirà Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa. L’ex tecnico delle giovanili del PSG, giunto in Liguria già da diverse ore, guiderà dunque i rossoblù, attualmente penultimi in classifica. Di seguito la nota del club: “l Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Thiago Motta, ex giocatore rossoblù nella stagione 2008/09 e reduce dai trascorsi nel Paris Saint Germain. Motta ha diretto la ripresa odierna degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai rappresentanti degli organi d’informazione è prevista mercoledì 23 ottobre, alle 14:30, presso la sala stampa della sede sociale di Villa Rostan”.

Foto: sito ufficiale Genoa