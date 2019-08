Tutto confermato: Stoian è un nuovo giocatore del Livorno

Adrian Stoian è un nuovo giocatore del Livorno. Ve lo avevamo raccontato in esclusiva martedì scorso, ora è la stessa società amaranto a comunicare la fumata bianca attraverso i propri canali ufficiali. Il rumeno arriva a parametro zero dopo aver trascorso l’ultima metà della scorsa stagione alla Steaua Bucarest e in carriera ha giocato già in sei diverse società italiane. Questa la nota dei toscani sul proprio sito: “L’A.S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Adrian Stoian (centrocampista rumeno, classe 1991). Stoian nelle ultime stagioni ha giocato con il Crotone e la Steaua Bucarest in serie A. In passato ha vestito anche le maglie di Chievo Verona, Genoa e Bari. Stoian avrà la maglia numero 10“.

Foto: twitter ufficiale Livorno