Tutto confermato: Spezia, ufficiale Agudelo dalla Fiorentina

Ve lo avevamo anticipato in esclusiva, ora è ufficiale: Kevin Agudelo è un nuovo giocatore dello Spezia, in prestito dal Genoa. Classe 1998, l’attaccante colombiano è pronto a mettersi in mostra con il club ligure, agli ordini di Vincenzo Italiano.

✍🏻 Kevin Agudelo è un nuovo calciatore delle Aquile 🦅 ➡️ https://t.co/HSybmTSPUG pic.twitter.com/tAFLFy7kis — Spezia Calcio (@acspezia) September 16, 2020

