Accordo raggiunto, non semplice tentativo di rinnovo. Due giorni fa avevamo anticipato l’intesa tra l’Udinese e Andrea Sottil per il prolungamento dell’impegno in scadenza a giugno. Adesso è arrivata anche la conferma del club friulano che ha annunciato il rinnovo di Sottil fino al 30 giugno 2024, un’altra stagione sulla panchina dell’Udinese.

Foto: sito ufficiale Udinese