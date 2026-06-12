Tutto confermato: Sogliano rinnova con il Verona fino al 2029

12/06/2026 | 18:51:42

Come abbiamo anticipato, arriva l’ufficialità. Sean Sogliano rinnova con il Verona, anche in Serie B. Contratto fino al 2029.

La nota: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Sean Sogliano, fino al 30 giugno 2029.

“Siamo molto felici di estendere ulteriormente il nostro rapporto professionale con Sean Sogliano, che in tutti questi anni ha dimostrato competenza, dedizione e attaccamento alla causa gialloblù – le parole del Presidente Esecutivo Italo Zanzi –. Condividiamo le stesse ambizioni e la stessa visione per il futuro dell’Hellas Verona. Questo rinnovo è la naturale espressione della volontà della proprietà di dare continuità al progetto sportivo e costruire basi sempre più solide per il Club”.

“Ho sempre manifestato e dimostrato il mio profondo legame con l’Hellas Verona e sono felice di poter continuare a lavorare per questo Club e questi tifosi – le dichiarazioni del Direttore Sportivo Sean Sogliano –. La scorsa stagione è stata difficile, ora è il momento di voltare pagina e ripartire con maggiore forza e determinazione. Ci aspetta un’altra sfida complicata, ma con l’unione di tutti e la compattezza del nostro ambiente potremo continuare a essere fieramente soli contro tutti. Ringrazio la proprietà per la fiducia nei miei confronti, sempre forza Hellas Verona”.

Hellas Verona FC formula a Sean Sogliano i migliori auguri per il proseguimento del suo lavoro alla guida dell’area sportiva.

Foto: sito Verona