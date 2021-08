Tutto confermato: Saracco è il nuovo portiere del Cosenza

Che Umberto Saracco sarebbe tornato a vestire la maglia del Cosenza lo avevamo anticipato l’altro ieri, ora è ufficiale. Lo ha annunciato il club calabrese tramite la seguente nota sul proprio sito ufficiale:

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il ritorno in rossoblù con Umberto Saracco. Il portiere, nato a Moncalieri (TO) il 10 aprile 1994, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Approdato al Cosenza a luglio 2014, con 72 presenze è stato colonna portante della squadra nelle ultime sette stagioni. Con lui a difendere i pali i Lupi hanno conquistato la Coppa Italia di Lega Pro e la promozione in Serie B. Bentornato Umberto!”

Foto: Instagram Cosenza