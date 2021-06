Tutto confermato: Rivas riscattato dall’Inter. Ufficiale anche Gavioli. Il comunicato

Ve lo avevamo anticipato che la Reggina avrebbe riscattato Rivas dall’Inter e anche che nell’operazione ci sarebbe stato Gavioli. Adesso i due giocatori sono ufficialmente della Reggina. Ecco il comunicato: “La Reggina 1914 comunica di aver perfezionato l’accordo con il Football Club Internazionale Milano per il trasferimento di Rigoberto Rivas e Lorenzo Gavioli. Il fantasista honduregno, classe 1998, torna in amaranto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto che lo legherà al club sino al 30 giugno 2025. Il centrocampista classe 2000, invece, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito sino al 30 giugno 2022, con obbligo di riscatto”.

