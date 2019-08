Tutto confermato: Rispoli a Lecce in attesa dell’annuncio. La foto

Il Lecce è molto attivo sul mercato. Il club salentino, dopo i colpi già piazzati, presto ufficializzerà anche l’arrivo del terzino Andrea Rispoli, classe 1988, che si era svincolato dal Palermo. Confermato quanto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi. Lo stesso Rispoli è arrivato in città nelle ultime ore, come testimonia la foto pubblicata su Instagram dall’agente Diego Tavano. Un’operazione per il quale manca ormai soltanto l’annuncio.