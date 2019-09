Tutto confermato: Rigoni è sbarcato a Genova, ora visite e firma con la Samp

Emiliano Rigoni alla Samp. L’arrivo era previsto per oggi, tutto confermato: l’esterno offensivo argentino è sbarcato a Genova, ora sono previste le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club blucerchiato. Un’operazione che il club di Ferrero ha chiuso con lo Zenit, come raccontato, in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni in caso di un determinato numero di presenze.

Foto: Twitter ufficiale Zenit