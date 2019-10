Tutto confermato: Reggina, tesserati Geria e Mastour

La Reggina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Emanuele Geria. Il portiere torna nella sua Reggio Calabria, firmando un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2020. Indosserà la maglia numero 35. Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano, inoltre, di aver acquisito le prestazioni sportive di Hachim Mastour. Il calciatore si trasferisce al club amaranto con un contratto su base triennale. Indosserà la maglia numero 30. Tutto confermato: la nostra esclusiva del 15 ottobre in merito all’ingaggio dell’italo-marocchino va puntualmente in porto. Stesso discorso per il portiere reggino, preannunciato il 18 ottobre dopo avervi aggiornato ancora con dovizia di particolari sulla trattativa per Mastour.

Foto: Reggina sito ufficiale