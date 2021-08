Tutto confermato: Reggina, ecco Amione in prestito dall’Hellas Verona

Colpo in difesa per la Reggina che, come vi avevamo anticipato settimane fa, ha definito l’arrivo a titolo temporaneo di Bruno Amione dall’Hellas Verona. Ecco il comunicato ufficiale del club amaranto:

Bruno Amione è un calciatore amaranto 🇱🇻 📎 La nota del club: https://t.co/PCo5zCiF3A#ADifesaDiUnaFede ⚔️ pic.twitter.com/nAXhuGQHcB — Reggina 1914 (@Reggina_1914) August 30, 2021

Foto: Logo Reggina