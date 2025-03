Tutto confermato: Reggiana, esonerato Viali. In arrivo Dionigi

Ora è anche ufficiale: la Reggiana ha esonerato William Viali. Di seguito il comunicato: “AC Reggiana comunica di avere sollevato William Viali dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club granata lo ringrazia insieme ai membri del suo staff – Massimiliano Guidetti, Simone Baroncelli e Vincenzo Perri – per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con impegno e passione, augurando loro le migliori fortune per il futuro. La Società comunica inoltre che nella mattinata di domani sarà ufficializzata la nuova guida tecnica”, conclude il comunicato. Domani, come anticipato, sarà annunciato Dionigi.

Foto: Stemma Reggiana