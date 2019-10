Il Bisceglie, attraverso i propri canali ufficiali, comunica che Sandro Pochesci è il nuovo allenatore della prima squadra. Ad affiancarlo in questa nuova avventura neroazzurastellata ci saranno il preparatore atletico Matteo Basile e l’allenatore in seconda Emilio Coraggio. Tutto confermato: la nostra esclusiva va puntualmente in porto.

Foto: Bisceglie sito ufficiale