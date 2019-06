Tutto confermato: Pinamonti-Genoa, è ufficiale

Vi avevamo raccontato in esclusiva dell’accordo tra l’Inter e il Genoa per la cessione in prestito, ma con obbligo di riscatto, di Andrea Pinamonti. Ora, tramite il sito ufficiale, i nerazzurri hanno formalizzato l’accordo. “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Andrea Pinamonti al Genoa CFC a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in cessione definitiva. L’attaccante classe 1999 è entrato nel Settore Giovanile nerazzurro nel 2013 ed è stato protagonista con la Primavera della conquista di due Campionati (2016/17 e 2017/18), una Viareggio Cup (2018) e una Coppa Italia (2018). Nella stagione 2016/17, a soli 17 anni, l’esordio europeo con la Prima Squadra, seguito dal debutto nella massima serie dove ha già collezionato 30 presenze e 5 gol, realizzati nell’ultima stagione vissuta con la maglia del Frosinone”.

Foto Twitter Vivo Azzurro