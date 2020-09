Tutto confermato: Pereyra verso il ritorno a Udine

Come anticipato nei giorni scorsi da Sportitalia, Roberto Pereyra viaggia verso il ritorno a Udine. Inizialmente la sua posizione era legata alla cessione di De Paul, ma intanto evidentemente il club friulano ha deciso di riportare il centrocampista in bianconero. Classe ’91 cresciuto nelle giovanili del River Plate, l’argentino lascerà il Watford, club in cui è approdato nel 2016; ha anche vestito la maglia della Juventus per due stagioni (2014-2016) e ovviamente quella dell’Udinese, dove ha giocato dal 2011 al 2014.

Foto: The Guardian