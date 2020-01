Tutto confermato: Pedro si trasferisce al Flamengo. È ufficiale

Pedro Guilherme torna in Brasile, lascia la Fiorentina e si trasferisce al Flamengo. Tutto confermato: la nostra esclusiva va in porto. A seguire il comunicato del club viola: “L’ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2020 con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore ABREU DOS SANTOS Pedro Guilherme al Clube de Regatas do Flamengo”.

Foto: Flamengo Twitter