Tutto confermato: Paz è un nuovo difensore del Crotone

Nehuen Paz dal Bologna al Crotone, lo avevamo anticipato lo scorso 23 agosto e ribadito nella giornata di ieri. Adesso è ufficiale: il difensore argentino classe 1993 lascia il club emiliano per approdare in Calabria. Ecco la nota:

“Paz arriva a titolo definitivo dal Football Club Bologna 1909 ed ha firmato un contratto annuale con opzione fino al 2023 al verificarsi di determinate condizioni sportive. Nato a Buenos Aires (Argentina) il 28 aprile 1993, è cresciuto nelle giovanili dell’All Boys esordendo in prima squadra appena 20enne. Nel 2015 passa al Newell’s Old Boys dove si conferma con ottime prestazioni. Prima di approdare al Bologna nel 2018 veste la maglia dell’Atlético Lanús mentre nel 2019 ha giocato in prestito col Lecce. Nella prima parte dello scorso anno è stato al Bologna, nella seconda parte è volato in Turchia al Kayserispor. Paz è un difensore centrale mancino che all’occorrenza può essere impiegato anche come terzino sinistro. Ottima struttura fisica, molto abile nel gioco aereo e nel posizionamento difensivo”.

Foto: Instagram Crotone