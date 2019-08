Tutto confermato: Pasa dal Cittadella al Pordenone. La nota

“Il Pordenone comunica l’ingaggio del centrocampista Simone Pasa. Il calciatore classe ’94, che arriva dal Cittadella a titolo definitivo, ha firmato un contratto biennale, con scadenza giugno 2021, e scelto la maglia numero 14. Per Pasa, impiegabile anche come difensore centrale, si tratta di un ritorno al Pordenone, in cui ha militato (da protagonista) nella stagione 2015/2016”, con questa nota il Pordenone ha annunciato l’arrivo di Simone Pasa dal Cittadella mandando puntualmente in porto la nostra esclusiva.