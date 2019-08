Tutto confermato: Parma, Da Cruz in prestito all’Ascoli

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione dal Parma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con diritto di opzione e contro opzione delle prestazioni sportive di Alessio Sergio Fernando Da Cruz. Attaccante esterno, classe ’97, di nazionalità olandese, Da Cruz è cresciuto nei settori giovanili di Ajax, Almere e Twente; fa della duttilità una delle sue migliori caratteristiche: ala sinistra, ala destra e punta centrale le posizioni che ha ricoperto maggiormente. In Italia ha vestito le maglie di Novara, Parma e Spezia. Vanta anche tre presenze in Serie A coi crociati. Da Cruz ha raggiunto il ritiro dell’Ascoli Calcio a Sarnano e si è messo subito a disposizione di Mister Zanetti. Al neo bianconero il caloroso benvenuto del Club con l’auspicio che dia un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi stagionali”, con questa nota l’Ascoli ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Da Cruz in prestito dal Parma, tutto come preannunciato nei giorni scorsi.