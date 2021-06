Tutto confermato: Paolucci lascia la Reggina. Passa a titolo definitivo al Royale Union Sainte-Gilloise

Come vi avevamo anticipato, Paolucci ha lasciato la Reggina per trasferirsi in Belgio. Ecco il comunicato del club calabrese. “La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Royale Union Sainte-Gilloise per il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo Paolucci. Ringraziando il calciatore per la professionalità dimostrata, il club gli augura le migliori fortune umane e sportive”.

FOTO: Logo Reggina