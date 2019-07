Tutto confermato: Paolo Fernandes in prestito al Perugia

Lo scorso 10 luglio vi avevamo parlato della trattativa a sorpresa tra il Perugia e il Manchester City per Paolo Fernandes, trequartista classe 1998 reduce dall’esperienza in Olanda con il NAC Breda, Adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte della società umbra. Questa la nota: “AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito dal Manchester City footbal Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Fernandes. Il centrocampista classe ’98 arriva in biancorosso a titolo temporaneo fino al termine della stagione”.

Foto Twitter Perugia