Tutto confermato: Palombi è un nuovo attaccante dell’Alessandria

Due giorni fa vi avevamo anticipato che Simone Palombi sarebbe diventato presto un nuovo giocatore dell’Alessandria. E così è andata. Infatti, il club piemontese, tramite i propri canali sociali, ha appena annunciato l’arrivo dell’attaccante classe 1996 al termine di una trattativa abbastanza complessa. Ecco la nota:

“Al termine di una lunga trattativa che ha visto molte società coinvolte a contenderne l’ingaggio, l’attaccante Simone Palombi è un nuovo giocatore dell’Alessandria. Calcisticamente cresciuto nella Lazio, società da cui proviene con trasferimento a titolo definitivo, Palombi, 25 anni, ha giocato con la Salernitana, la Ternana, la Cremonese, il Lecce e il Pisa, in cui nella scorsa stagione è sceso in campo 35 volte segnando 5 gol. Per lui 240 gare in carriera – di cui 137 in B – con 87 reti. A Simone il nostro il nostro caldo benvenuto”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Alessandria Calcio 1912 (@usalessandria)

Foto: Instagram Palombi