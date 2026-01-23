Tutto confermato: Noa Lang nuovo calciatore del Galatasaray

23/01/2026 | 19:22:14

Vi avevamo parlato in esclusiva sei giorni fa la forte irruzione del Galatasaray per arrivare a Noa Lang, due giorni dopo avevamo svelato anche le cifre (2 milioni per il prestito e 30 per il diritto di riscatto). Adesso c’è il comunicato ufficiale del club: “È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Noa Noëll Lang e la sua società SSCN Napoli SPA per la cessione temporanea del giocatore per il resto della stagione 2025-2026, con opzione di acquisto non obbligatoria soggetta a richiesta scritta da parte della nostra società. Di conseguenza, verrà versata al club del giocatore una commissione di trasferimento temporanea di 2.000.000 di euro netti. Il giocatore riceverà uno stipendio netto garantito di 1.750.000 € per la stagione 2025-2026”.

foto x galatasaray