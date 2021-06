Tutto confermato: Nicolas è il nuovo portiere del Pisa. Contratto fino al 2023

Ve l’avevamo anticipato ed oggi è arrivato l’annuncio ufficiale. Ecco la nota del Pisa che ha tesserato il portiere Nicolas. “Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas David Andrade. Portiere, classe 1988, brasiliano di nascita ma in possesso anche della cittadinanza italiana, Nicolas David Andrade ha disputato nella passata stagione 21 partite in cadetteria difendendo i pali della Reggina. Nella sua lunga e importante carriera ha collezionato 179 presenze tra Serie A e Serie B: da segnalare le esperienze con le maglie di Hellas Verona, Lanciano, Trapani e Udinese. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2023″.

C’È UN NUOVO PORTIERE IN CITTÀ. NÍCOLAS È NERAZZURRO 🧤

THERE IS A NEW GOALKEEPER IN TOWN. NÍCOLAS IS A NEW PLAYER OF PISA SC 🇬🇧 pic.twitter.com/fwXDPMt0ES

— Pisa Sporting Club (@PisaSC) June 10, 2021