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Tutto confermato: Ngonge è un nuovo giocatore del Monza

28/08/2026 | 17:04:32

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Era il 13 agosto quando vi abbiamo dato in esclusiva l’interessamento del Monza per Cyril Ngonge. L’esterno belga, da gennaio all’Espanyol, torna in Serie A dopo le esperienze al Verona, al Napoli e al Torino.

Il comunicato dei brianzoli: “Cyril Ngonge è un nuovo calciatore del Monza.

L’attaccante belga arriva dal Napoli a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del Club biancorosso.

Nato a Uccle il 26 maggio 2000, cresce nel Club Brugge con cui nel dicembre 2018 esordisce prima nel campionato belga contro lo Standard Liegi e 9 giorni dopo in Champions League, nella gara contro l’Atletico Madrid.

Nell’estate 2020 viene ceduto in prestito al PSV Eindhoven, con cui colleziona 22 presenze e 7 reti con la formazione Under 21.

La sua crescita nel calcio olandese prosegue con l’avventura al RKC Waalvijk, dove gioca con continuità in Eredivisie, realizzando 5 reti in 20 gare.

Rendimento che migliora ulteriormente con la maglia del Groningen, con cui colleziona 46 presenze e 11 gol, catturando l’attenzione di diversi club europei.

Nel gennaio 2023 viene acquistato dall’Hellas Verona che lo porta in Serie A, dove è subito protagonista e trascina gli scaligeri alla salvezza, segnando una doppietta nello spareggio contro lo Spezia.

Dopo aver realizzato 11 gol in 36 presenze con i gialloblù, nel gennaio 2024 viene acquistato dal Napoli.

Con il Club azzurro gioca 35 gare e si laurea Campione d’Italia il 23 maggio 2025.

Dopo una prima parte di stagione in prestito al Torino, nella seconda parte del 2025-26 si trasferisce all’Espanyol, per la sua prima esperienza nella Liga.

Esterno d’attacco destro rapido e duttile, vanta anche una presenza con la Nazionale maggiore belga, nella gara di Nations League contro l’Italia del 10 ottobre 2024.

Con il Monza è pronto a tornare protagonista in Serie A.

Benvenuto Cyril!”

Foto: Sito Monza