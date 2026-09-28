Tutto confermato: Neto è un nuovo giocatore della Juventus

Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus dopo averlo fatto tra il 2015 e il 2017. L’estremo difensore brasiliano, come anticipato il 19 settembre scorso, è sempre stato l’obiettivo principale per sopperire alla lunghissima assenza di Grabara, infortunatosi al crociato.

Il comunicato della Juventus: “Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027.

Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.