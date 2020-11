Tutto confermato: nel pomeriggio incontro Breda-Pescara per gli accordi

Confermato quanto anticipato ieri: Roberto Breda in pole per la panchina del Pescara, chiaramente e nettamente in vantaggio sugli altri candidati. Al punto che nel pomeriggio ci sarà un incontro per gli accordi definitivi. Il Pescara ha dovuto prendere una decisione del genere malgrado il contratto biennale sottoscritto da Massimo Oddo la scorsa estate. La spirale di risultati negativi aveva portato alla necessità di procedere all’esonero. C’erano stati contatti anche con Bepi Pillon che -come raccontato ieri – ha preferito aspettare le evoluzioni sulla panchina della Triestina. Così oggi pomeriggio Breda e il Pescara si incontreranno per gli accordi definitivi.