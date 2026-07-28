Tutto confermato: Natali firma con l’AZ Alkmaar

28/07/2026 | 12:10:27

Come vi avevamo anticipato lo scorso 21 luglio, Andrea Natali rimane all’AZ Alkmaar, ma questa volta a titolo definitivo. Operazione da 2.5 milioni più il 25% della futura rivendita nelle casse del Bayer Leverkusen.

Il comunicato degli olandesi: “AZ ha acquistato a titolo definitivo Andrea Natali dal Bayer 04 Leverkusen. Il difensore centrale diciottenne ha giocato la scorsa stagione in prestito all’Alkmaar e ha firmato un contratto fino a metà 2031. Il giovane italiano si è sviluppato bene durante il periodo di prestito e ora firma con la prima squadra dell’Alkmaar.

Il Milanese Natali ha trascorso parte della sua formazione all’AC Milan, Espanyol e FC Barcelona, prima di passare al Bayer Leverkusen nell’estate del 2024. Un anno dopo fu ceduto in prestito all’AZ, dove acquisì esperienza in undici partite con il Jong AZ e disputò quattro partite nella UEFA Youth League. Inoltre, è una presenza fissa nelle squadre giovanili italiane e ha impressionato in vari tornei finali internazionali negli ultimi anni, incluso il Campionato Europeo Under 17, vinto con l’Italia. Quest’estate è stato inserito nella squadra del torneo al Campionato Europeo Under 19”.

Le parole di Natali: “Voglio solo dire che sono molto felice di essere tornato e di essere un giocatore dell’AZ per sempre. L’anno scorso ho già ricevuto un’accoglienza molto calorosa dal team, da tutto il personale e da tutti coloro che lavorano qui, quindi è bello poter lavorare di nuovo con tutti. Penso che l’AZ sia il posto migliore per continuare la mia carriera, svilupparmi come giocatore e raggiungere il massimo livello. Giorno dopo giorno voglio migliorare e questo è possibile qui, con tante persone intorno al team che possono aiutarmi”.

Foto: Sito AZ