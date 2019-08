Tutto confermato: Nandez ufficiale al Cagliari dopo una rincorsa lunga un anno

Finalmente il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Nahitan Nandez dal Boca Juniors. Una nostra crociata che vi raccontiamo da oltre un anno. Ecco il comunicato del club sardo: “Bienvenido, Nández! Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Boca Juniors il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nahitan Nández: il centrocampista uruguaiano ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 30 giugno 2024. […] Calciatore di alto profilo internazionale, prototipo del centrocampista dinamico che ama giocare a tutto campo, box to box, completo nelle due fasi, Nández sa disimpegnarsi nelle varie posizioni della mediana. Ottima tecnica, gran corsa, capacità di recuperare palloni e far ripartire immediatamente l’azione, visione di gioco: abile tatticamente, sa inserirsi senza palla e trovare la via del gol, anche dalla distanza. Nato leader, autentico combattente, tra le sue spiccate qualità il carattere, la determinazione, la voglia di non arrendersi mai. Benvenuto in rossoblù, Nahitan!“.

Foto: sito ufficiale Cagliari