Tutto confermato: Mosquera nuovo difensore dell’Arsenal

24/07/2025 | 18:21:45

Ora è anche ufficiale. L’Arsenal ha annunciato l’acquisto del difensore Cristhian Mosquera, prelevato dal Valencia. Accostato all’Inter, senza troppa verità, l’Arsenal aveva mosso passi importanti già a fine giugno per Cristhian Mosquera, in uscita dal Valencia.

Ora c’è il comunicato ufficiale dei Gunners: “Siamo lieti di annunciare che il difensore della nazionale spagnola Under 21 Cristhian Mosquera si è unito a noi con un contratto a lungo termine. Il difensore, 21 anni, arriva dal Valencia, dove ha collezionato 90 presenze in tutte le competizioni. Cristhian è entrato nell’academy del Valencia all’età di 12 anni, crescendo attraverso le giovanili fino a debuttare in prima squadra in Copa del Rey a 17 anni, nel gennaio 2022. Il suo esordio in Liga è arrivato pochi giorni dopo, da titolare al Mestalla in un pareggio per 1-1 contro il Siviglia. Prima dell’inizio della stagione 2023/24, Cristhian è stato ufficialmente promosso in prima squadra, diventando presto una parte fondamentale della difesa del club. Nella scorsa stagione ha giocato da titolare 37 delle 38 partite di campionato, restando in campo per tutti i minuti in cui è stato impiegato. Nato in Spagna e idoneo anche a rappresentare la Colombia, Cristhian ha totalizzato 34 presenze con le giovanili della Spagna, dalle selezioni Under 15 fino all’Under 21. Inoltre, ha fatto parte della squadra che ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Cristhian indosserà la maglia numero 3 e si unirà alla squadra nel tour precampionato maschile in Asia. Tutti all’Arsenal danno il benvenuto a Cristhian nel club”.

Welcome to The Arsenal, Cristhian Mosquera — Arsenal (@Arsenal) July 24, 2025

Foto: XArsenal