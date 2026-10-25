Tutto confermato: Mignani è il nuovo allenatore del Catanzaro

25/10/2026 | 20:25:15

Come raccontato più volte, il Catanzaro ha annunciato di aver affidato a Michele Mignani la guida della prima squadra.

Questo il comunicato:

“US Catanzaro 1929 comunica di aver affidato a mister Michele Mignani la guida tecnica della prima squadra.

Mignani ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 30 giugno 2028.

A comporre il suo staff, al momento, saranno l’allenatore in seconda Simone Vergassola e i collaboratori tecnici Emanuele Insalata e Davide Campofranco.

La società dà il benvenuto a mister Mignani e al suo staff, augurando loro buon lavoro alla guida delle Aquile”.

Foto: Instagram Lecce