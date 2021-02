Ne avevamo parlato nel primo pomeriggio, Michael Kingsley, centrocampista del Bologna classe 1999, si trasferisce alla Reggina in prestito. Ecco il comunicato del club calabrese:

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Bologna Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Michael Kingsley. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021″.