Tutto confermato: Mattia Liberali è un nuovo calciatore del Como

Come svelato dallo scorso 10 giugno, senza accostare troppe squadre, Mattia Liberali è ufficialmente un nuovo calciatore del Como. L’azzurro, classe 2007, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 2031.

Ecco il comunicato:

“Il Como 1907 è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio del giovane centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali fino al 2031.

Nato nel 2007, Liberali è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di approdare al Catanzaro, squadra con la quale ha collezionato 24 presenze nella passata stagione, segnando tre gol e mettendo a referto quattro assist.

Un giocatore dotato tecnicamente e creativo, ha rappresentato l’Italia facendo tutta la trafila delle Nazionali giovanili, facendo parte di recente all’Europeo Under 19”.

Foto: X Como