Come vi avevamo raccontato in esclusiva, Matteo Rubin ha trovato l’accordo per un contratto biennale con la Reggina. Ora la società calabrese ha confermato tutto attraverso un comunicato ufficiale: acquisto a titolo definitivo del giocatore classe ’87 con ben 110 presenze in Serie A disputate in carriera.

Foto: twitter ufficiale Reggina