Tutto confermato: Marmoush è un nuovo giocatore del Tottenham

27/08/2026 | 16:33:59

Ve ne avevamo parlato già il 26 giugno scorso e adesso, dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri, Omar Marmoush ha firmato un contratto con il Tottenham. L’attaccante egiziano lascia il Manchester City in prestito con opzione di riscatto dopo una stagione e mezza e si unisce alla corte di Roberto De Zerbi.

Il comunicato degli Spurs: “Siamo lieti di annunciare l’acquisto dell’attaccante internazionale egiziano Omar Marmoush in prestito per tutta la stagione. Omar arriva al Club dal Manchester City, e l’accordo prevede l’obbligo di rendere il trasferimento permanente la prossima estate.

Omar ha detto: “È una sensazione fantastica essere qui. Sono così entusiasta di iniziare con la squadra e non vedo l’ora di conoscere i fan.

“Il Tottenham Hotspur è uno dei club più grandi d’Inghilterra, se non del mondo, e il progetto mi è sembrato molto interessante.

“Ho parlato con l’allenatore, mi è piaciuto molto quello che ha detto e sono sicuro che la nostra passione per il gioco andrà molto bene insieme”.

L’allenatore capo, Roberto De Zerbi, ha dichiarato: “Omar è esattamente il tipo di giocatore che vogliamo in questo club: ambizioso, affamato e determinato a fare la differenza.

“Ha una qualità offensiva incredibile, ma ciò che amo anche è il suo desiderio di migliorare e vincere.

“Porta velocità, intelligenza e una vera minaccia davanti alla porta, e credo che possa portare il nostro gioco offensivo a un altro livello”.

Foto: Sito Tottenham