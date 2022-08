Tutto confermato: Marco Mancosu torna a Cagliari

Dopo le visite mediche, ecco il comunicato relativo all’acquisto di Marco Mancosu da parte del Cagliari. Ve lo avevamo anticipato nella giornata di ieri, ora è giunta l’ufficialità: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare che il calciatore Marco Mancosu ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2024. Nato a Cagliari, classe 1988, è cresciuto nelle giovanili rossoblù. Ha fatto il suo esordio in prima squadra a 18 anni in trasferta contro l’Ascoli, il 27 maggio 2007, realizzando in questa occasione anche la sua prima rete. In due stagioni giocherà nel Cagliari 16 gare. Nel luglio 2009 lascia la base per trasferirsi prima tra le fila dell’Empoli, poi nel Siracusa, dove in due campionati totalizza 68 partite e 11 reti. Si conferma protagonista con la maglia del Benevento (70 presenze e 17 reti) e della Casertana (59 partite e 11 gol). Nell’estate 2016 passa al Lecce, sfiorando già al primo anno la B. Un appuntamento solo rimandato: con mister Liverani in panchina sarà tra gli artefici della doppia promozione dalla C alla massima serie, diventando capitano e uomo simbolo di quella squadra. Nella stagione in A 33 presenze e ben 14 gol. Lascerà i salentini dopo 180 gare, 50 reti e oltre 30 assist, centrocampista più prolifico nella storia del Club giallorosso, in assoluto il terzo marcatore di tutti i tempi. Nell’estate 2021 si trasferisce alla Spal con cui ha giocato 36 partite con 6 gol. Calciatore duttile, può essere impiegato sia come mezz’ala che sulla trequarti. Estro, tecnica, visione di gioco, grazie alle sue qualità trova con facilità la via del gol e sa mettere i compagni nelle condizioni di segnare. Dotato di un buon tiro dalla distanza, è specialista sui calci piazzati. Esperienza, leadership, cuore rossoblù: bentornato a casa, Marco”.