Tutto confermato: Marco Giampaolo nuovo allenatore della Cremonese

18/03/2026 | 15:16:13

Come anticipato nella giornata di ieri, la Cremonese ha annunciato il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina del club.

Questo il comunicato:

“U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Marco Giampaolo l’incarico di allenatore della prima squadra.

Con 345 partite in Serie A in venti anni di carriera, il tecnico abruzzese è uno dei più esperti del massimo campionato grazie alle esperienze vissute alla guida di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli, Sampdoria, Milan, Torino e Lecce. Per lui si tratta di un ritorno in grigiorosso dopo l’esperienza in Serie C del 2014-15.

La proprietà e la società danno il bentornato al nuovo tecnico e gli augurano buon lavoro”.

Foto: sito Cremonese