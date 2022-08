Confermato l’anticipazione del 29 agosto, Marco Carnesecchi è un nuovo calciatore della Cremonese. Per il portiere italiano si tratta si tratta di un ritorno, ancora una volta in prestito, dopo aver conquistato la promozione in Serie A lo scorso anno con i grigiorossi. Il contratto è stato depositato in Lega.

Foto: Carnesecchi Instagram